Порошенко: Netflix снимет фильм о задержании бойцов ЧВК в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/20bbe9ea-4cf7-11eb-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Стриминговый сервис Netflix планирует снять фильм о задержании российских бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Ещё одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с вагнеровцами, — сказал политик.

Кроме того, по словам бывшего украинского лидера, Bellingcat хочет провести своё расследование этой ситуации. У проекта уже есть определённая информация по этому поводу.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой».

Россияне из ЧВК Вагнера были задержаны летом в Минске незадолго до проведения в Белоруссии президентских выборов. Власти республики заподозрили их в подготовке массовых беспорядков. В Кремле инцидент назвали ошибкой, отметив, что отряд намеревался транзитом через Белоруссию отправиться в другую страну. Россияне были отпущены после допроса.

Как писал NEWS.ru, Порошенко заявил, что ещё в 2018 году инициировал спецоперацию, итогом которой и стало задержание россиян.