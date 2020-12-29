Порошенко взял ответственность за задержание россиян из ЧВК Вагнера

https://static.news.ru/photo/eb96b2fc-4b09-11eb-b8f9-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: poroshenko.petro/ vk.com/Global Look Press

Пётр Порошенко заявил, что это именно он причастен к задержанию 33 россиян летом этого года в Минске. Бывший президент Украины сказал, что ещё в 2018 году инициировал спецоперацию против россиян, итого которого и стало задержание граждан РФ, которыми оказались военные ЧВК Вагнера, которых обманом заманили в Белоруссию.

Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции, — заявил Порошенко в эфире украинского «Пятого канала».

Бывший глава республики считает госизменой срыв операции по захвату лиц якобы причастных к крушению Boeing в Донбассе в 2014 году. Порошенко пообещал добиться привлечения к ответственности этих лиц.

Задержание россиян в Минске произошло незадолго до выборов президента Белоруссии. Тогда власти сообщили о задержании иностранцев, которые якобы готовили массовые беспорядки на территории республики.

Большинство задержанных оказались россиянами и ими оказались наёмные военные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание россиян является ошибкой: они просто собирались транзитом через Белоруссию улететь в другую страну. После допроса россиян освободили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников, якобы участвовавших в войне в Донбассе, пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления.