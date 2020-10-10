Проделки «крысы»: на Украине рассказали, почему упустили «вагнеровцев»

https://static.news.ru/photo/e7063ce6-0c14-11eb-a09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников, якобы участвовавших в войне в Донбассе, пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления.

Операцию придумали в Главном управлении разведки Минобороны, а поддержали на самом высоком уровне в стране, сообщает «Обозреватель».

Вероятных бойцов ЧВК Вагнера начали вербовать с 2019 года. Их руководителем был Артём Миляев с позывным «Шаман» из города Волжский Волгоградской области. Якобы им предстояла работа в Венесуэле. Их самолёт должен был вылететь из Белоруссии и «внезапно» сесть в украинском аэропорту Борисполь.

Операция вступила в финальную стадию, но 24 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил перенести её на 30 июля в связи с перемирием в Донбассе. Россиянам пришлось срочно покупать новые билеты. Их поселили в санатории под Минском, а позже задержал КГБ Белоруссии. Куратор спецоперации считает, что её детали стали известны в Москве, поскольку в самом высоком руководстве Украины «сидит крыса».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Причиной стало задержание в Минске россиян, которые могли быть бойцами ЧВК Вагнера. Дело должно быть открыто по статьям о государственной измене и шпионаже.