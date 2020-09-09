Суд обязал возбудить дело о госизмене против главы офиса Зеленского

https://static.news.ru/photo/e5c57552-f2bc-11ea-8418-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: twitter.com/yermak_andrey

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Причиной стало задержание в Минске россиян, которые могли быть бойцами ЧВК «Вагнера».

Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Дело должно быть открыто по статьям о государственной измене и шпионаже.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что СБУ и ГУР Украины организовали спецоперацию, частью которой был приезд 33 россиян на территорию Белоруссии. Однако эта операция провалилась из-за «слива» информации. Спецслужбы планировали заполучить граждан РФ, которые принимали участие в боевых действиях на территории ДНР. Их планировалось захватить и использовать в работе по обмену пленными с Москвой. Ермак опроверг эти данные, но не стал комментировать действия спецслужб, сославшись на секретность.

Группа россиян должна была вылететь из Минска в Стамбул. Предполагалось, что они отправятся в Турцию, чтобы потом улететь в Венесуэлу и охранять там нефтяные объекты. Согласно плану спецслужб, самолёт должен был совершить экстренную посадку на Украине. Там россиян и задержали бы. Заключительный этап операции президент Владимир Зеленский узнал 24 июня. Однако глава офиса национального лидера Андрей Ермак вмешался в планы правительства. Он призвал перенести операцию, чтобы начало очередного перемирия на Донбассе не сорвалось. Зеленский согласился. Задержание было решено перенести на 30 июля. После этого граждан РФ расселили в санаторий под Минском. Однако к этому моменту детали операции украинских спецслужб стали известны ФСБ. В итоге задержанные россияне вернулись домой 14 августа.