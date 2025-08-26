На пляжах Австралии взлетели таинственные шары

На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс вновь обнаружены загадочные серые шары, сообщил The Guardian. Необычные объекты были замечены на пляжах региона, после чего Управление по охране окружающей среды (EPA) направило бригады для очистки территории.

Происхождение шаров пока не установлено. По предварительным данным, оно может быть связано с аналогичным инцидентом, произошедшим в Сиднее в январе. Тогда лабораторные исследования показали, что шары содержат углеводороды, жирные кислоты и бактерии кишечной палочки, а также включения пемзы вулканического происхождения.

Профессор химии из Университета Нового Южного Уэльса отметил, что объекты источают крайне неприятный запах. Эксперты не исключают, что появление сгустков связано с неисправностями канализационной системы. Стареющая инфраструктура, испытывающая дополнительную нагрузку из-за роста населения, могла привести к утечке.

