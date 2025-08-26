Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 04:36

На пляжах Австралии взлетели таинственные шары

The Guardian: в Австралии заметили шары неизвестного происхождения

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс вновь обнаружены загадочные серые шары, сообщил The Guardian. Необычные объекты были замечены на пляжах региона, после чего Управление по охране окружающей среды (EPA) направило бригады для очистки территории.

Происхождение шаров пока не установлено. По предварительным данным, оно может быть связано с аналогичным инцидентом, произошедшим в Сиднее в январе. Тогда лабораторные исследования показали, что шары содержат углеводороды, жирные кислоты и бактерии кишечной палочки, а также включения пемзы вулканического происхождения.

Профессор химии из Университета Нового Южного Уэльса отметил, что объекты источают крайне неприятный запах. Эксперты не исключают, что появление сгустков связано с неисправностями канализационной системы. Стареющая инфраструктура, испытывающая дополнительную нагрузку из-за роста населения, могла привести к утечке.

Ранее воздушный шар приземлился в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского прямо во дворе дома. Все произошло на глазах у детей под восторженные крики ребят.

шары
Австралия
экология
природные явления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских аэропорта изменили режим работы
Россиян предупредили о серьезной опасности картофеля фри
Назвала Сочи колхозом и отреклась от дочери: последние скандалы Волочковой
Пугачева может лишиться права на свой товарный знак
В украинском городе прогремели взрывы
В Ленобласти предупредили об опасности атаки дронов
На пляжах Австралии взлетели таинственные шары
Россиян предупредили о штрафах за умышленную остановку лифта
Находящиеся под стражей наемники ВСУ из Колумбии признали вину
Бывшего главу ЛДЦ МО РФ Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве
Хинштейн раскрыл, что внушали на Украине похищенным курянам
Орбан предостерег Зеленского от угроз в адрес Венгрии
Слуцкий призвал уравнять зарплаты учителей во всех регионах России
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться этой осенью
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 августа, новый аллерген
Президент Финляндии Стубб изменил риторику по конфликту на Украине
Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области
«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию
Сын застрявшей на горе Наговициной обратился к Краснову и Лаврову
Рубио обсудил с главами ЕС прогресс по завершению конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.