На «мосту Кличко» в Киеве вновь треснула стеклянная панель

https://static.news.ru/photo/d88f0c18-9600-11ea-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UC5orpKeowRDsNlf3qryn9mg

На пешеходно-велосипедном «мосту Кличко» в Киеве снова треснула напольная стеклянная панель. Это уже не первый подобный инцидент. На мосту, открытом в мае 2019 года, в первый раз стекло треснуло уже через день после открытия, а во второй раз — в октябре.

На снимке, размещённом изданием «Киев Оперативный» в Facebook, видно, что вокруг стекла сейчас установлено ограждение и натянуты красно-белые ленты, а также висит объявление: «За ограждение не заходить! Опасно!».

Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов в Киеве. Его часть выполнена из стеклянных панелей, через которые можно видеть дорогу, проходящую под мостом.

Как писал NEWS.ru, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает компанию «Инженерный центр», которая проектировала пешеходный мост в Киеве, в растрате средств и превышении служебных полномочий.

Церемония открытия моста состоялась 25 мая 2019 года. На ней мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что использованное в его конструкции стекло способно выдержать нагрузку более тонны. В доказательство этого градоначальник вместе со своим братом Владимиром попрыгал на одном из участков моста. Однако спустя сутки на стеклянной поверхности появились повреждения. По данным мэрии, предварительная причина инцидента — вандализм. Позже в СМИ появились сообщения о новых трещинах.