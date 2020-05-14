На «мосту Кличко» в Киеве вновь треснула стеклянная панель

На пешеходно-велосипедном «мосту Кличко» в Киеве снова треснула напольная стеклянная панель. Это уже не первый подобный инцидент. На мосту, открытом в мае 2019 года, в первый раз стекло треснуло уже через день после открытия, а во второй раз — в октябре.
На снимке, размещённом изданием «Киев Оперативный» в Facebook, видно, что вокруг стекла сейчас установлено ограждение и натянуты красно-белые ленты, а также висит объявление: «За ограждение не заходить! Опасно!».
Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов в Киеве. Его часть выполнена из стеклянных панелей, через которые можно видеть дорогу, проходящую под мостом.
Как писал NEWS.ru, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает компанию «Инженерный центр», которая проектировала пешеходный мост в Киеве, в растрате средств и превышении служебных полномочий.
Церемония открытия моста состоялась 25 мая 2019 года. На ней мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что использованное в его конструкции стекло способно выдержать нагрузку более тонны. В доказательство этого градоначальник вместе со своим братом Владимиром попрыгал на одном из участков моста. Однако спустя сутки на стеклянной поверхности появились повреждения. По данным мэрии, предварительная причина инцидента — вандализм. Позже в СМИ появились сообщения о новых трещинах.
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