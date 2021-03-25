У Москвы, похоже, лопнуло терпение в отношении Лукашенко

На этой неделе удивительным образом совпали два события. С одной стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решительно опроверг, что в ходе последней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи были достигнуты какие-то конкретные договорённости о проведении в Белоруссии конституционной реформы и последующих выборов. Мол, это внутренние дела соседнего государства, в которые Москва не вмешивается.

Между тем такое решительное заявление только усилило ощущение, что в Кремле окончательно убедились в том, что никакие конкретные обязательства на пути срочной смены власти команда Батьки соблюдать, хоть убей, не будет. И в идеале его цель — досидеть любой ценой свою пятилетку власти. А раз так, то Москва фактически выходит из комплекса взаимных договорённостей. Весьма характерно, что после того недавнего саммита никаких официальных сообщений о достигнутых договорённостях сделано не было. Словно стороны заранее страховались от возможного фиаско. Хотя по неофициальным каналам доходили сведения, что участники переговоров согласовали чуть ли не дорожную карту выхода Белоруссии из нынешнего кризиса.

И почти одновременно в Вильнюсе главная оппозиционерка Светлана Тихановская встретилась с представителями ОБСЕ. И после этого контакта стало известно, что ОБСЕ в лице Швеции намерена начать переговорный нажим на Александра Григорьевича с целью немедленного освобождения всех политических заключённых и проведения досрочных свободных выборов. Видимо, под западным контролем.

Одновременно министру иностранных дел Владимиру Макею, хорошо известному своей прозападной ориентацией, позвонил советник главы Госдепа США Дерек Шоле. И речь, как уверяют, опять-таки шла о начале переговоров с участием американского посла в Минске Джули Фишер, главного европейского дипломата Евгений Жозе Баррозу и представителей ОБСЕ.

Александр Лукашенко president.gov.by

Как говорится, диспозиция меняется. Ещё вчера Батька пытался провокационно делать ставку на Пекин и таким образом без особых, как ему казалось, потерь отдалиться от Москвы. Продемонстрировать Кремлю свою свободу международного и экономического манёвра. Китайцы действительно поддержали его режим в ходе силового подавления протестов. Но дальше проявили свой хорошо известный прагматизм, потребовав у Батьки под свой контроль оставшиеся в Белоруссии доходные предприятия. Фактически выставив те же требования (но без щедрых предварительных подарков), от которых Лукашенко много лет отбивался в своих отношениях с Москвой.

Такая геополитическая картина, надо полагать, и сподвигла Батьку признаться, что у Белоруссии в мире нет друзей. То есть стран, готовых в обмен на красивые уверения в дружбе и братстве фактически безвозмездно субсидировать его режим. Ну, и продолжил Лукашенко свою песнь манящую о том, что он не намерен допустить поглощение его страны и не собирается быть её последним президентом.

Но кольцо-то сжимается. Москва явно ставит отношения на паузу. Лукашенко уже мечется в сложном треугольнике с участием Запада и Китая. Требует гарантировать неприкосновенность не только своему семейству, но и ближайшим соратникам. Но до конца никому не верит. Даже собственному старшему сыну, который, как считается, в куда большей степени ориентируется на Россию.

Не исключено, что хорошо говорящий по-английски новый российский посол Евгений Лукьянов станет связующим звеном между Москвой и западными переговорщиками. И проблему Лукашенко придётся решать так, как он любит: многовекторно, с участием всех великих держав.

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