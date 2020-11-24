Москва призывает власти Афганистана и талибов перейти к переговорам

https://static.news.ru/photo/cc3a6e44-2e53-11eb-9090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kawa Basharat/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти Афганистана и талибов (движение «Талибан», запрещённое в РФ) перейти к переговорам по существу и восстановить мир в стране. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Женевской международной конференции.

Лавров считает, что ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться. Это диктует острую необходимость того, чтобы заседающие сейчас в Дохе команды переговорщиков от официального Кабула и «Талибана» как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов.

Он также обратился с призывом к обеим противоборствующим сторонам и представителям всех афганских этнополитических сил, а также к внешним игрокам, заинтересованным в стабилизации ситуации в стране. Он призвал их способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны.

[Способствовать] восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков, — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко заявил, что обещание Дональда Трампа сократить численность американского военного контингента на афганской территории является частью предвыборной кампании нынешнего хозяина Белого дома. По мнению эксперта, оно мотивировано только интересами сугубо электоральными, предвыборными.

При этом Серенко считает, что Штаты в любом случае будут сокращать число своих военных в Афганистане, вне зависимости от того, победит Трамп на выборах или нет. К такому развитию событий готов и официальный Кабул, и заявление американского лидера не является для него новостью.

Эксперт пояснил, что афганские силы безопасности уже давно и успешно обеспечивают свою безопасность без участия военных США. Именно поэтому сокращение численности американского контингента, а возможно, и их полный вывод, не принесёт никаких серьёзных изменений, писал NEWS.ru.