«Оседлал предвыборную лошадку»: эксперт об обещании Трампа по Афганистану

https://static.news.ru/photo/982f016c-d658-11ea-b6da-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал сократить численность американского военного контингента на афганской территории. Руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко считает, что это заявление является частью предвыборной кампании нынешнего хозяина Белого дома.

По мнению эксперта оно мотивировано только интересами сугубо электоральными, предвыборными.

У Трампа сегодня не так много тем, которые потенциально можно считать позитивными для американского общественного мнения. И одна из них — тема вывода войск из Афганистана, имитация прекращения афганской войны. Поэтому Трамп плотно оседлал эту предвыборную политтехнологическую лошадку, на которой он рассчитывает доскакать до финиша, — сказал он в эфире радио Sputnik.

При этом Серенко считает, что Штаты в любом случае будут сокращать число своих военных в Афганистане, вне зависимости от того, победит Трамп на выборах или нет. К такому развитию событий готов и официальный Кабул и заявление американского лидера не является для него новостью.

Эксперт пояснил, что афганские силы безопасности уже давно и успешно обеспечивают свою безопасность без участия военных США. Именно поэтому сокращение численности американского контингента, а возможно и их полный вывод, не принесёт никаких серьёзных изменений.

Тем более, если мировое сообщество продолжит оказывать помощь афганским силам безопасности, армии и полиции, то афганцы спокойно и уверенно будут справляться с задачей по борьбе с терроризмом в регионе и без участия американских войск. Думаю, что сегодня история вывода американских войск окончательно перестаёт быть афганской. Это сугубо американская история. Афганистан начинает жить в другом измерении, в котором военное влияние американцев в регионе будет существенно сокращаться, а вслед за этим будет сокращаться и политическое влияние, — считает Серенко.

31 июля Трамп выступил в Белом доме. Он заявил, что власти страны намерены в ближайшее время вывести своих военных из Афганистана. Политик отметил, что это произойдёт «достаточно скоро». Накануне государственный секретарь страны Майк Помпео в ходе выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что власти США заключили соглашение с запрещённой в России террористической организацией «Талибан». Соединённые Штаты выведут свои войска из Афганистана.

Как писал NEWS.ru, 2 августа Мощный взрыв произошёл в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар.