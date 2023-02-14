МОК рекомендовал странам не выступать против участия россиян на ОИ-2024 МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска России на ОИ-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал странам, выступающим против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не требовать недопуска спортсменов до Игр, передает Spiegel. Соответствующее письмо было разослано национальным олимпийским комитетам.

Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения, — говорится в письме МОК за подписью директора департамента по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймса Маклеода.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступления под нейтральным флагом и без гимна. На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении конфликта на территории Украины.

Ранее министр спорта Польши заявил о планах создания международной коалиции против участия сборных РФ и Белоруссии в летней Олимпиаде 2024 года. Он указал, что если наберется достаточное количество стран, Игры попросту не смогут состояться.