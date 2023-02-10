Полчища саранчи слетелись поболеть за Роналду

Фото: Социальные сети

Тысячи насекомых заняли места на трибунах стадиона в Мекке, чтобы вместе с болельщиками понаблюдать за игрой Криштиану Роналду в составе клуба «Аль-Наср». В игре 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил четыре гола в ворота команды «Аль-Вахда». Как пишет The Sun, полчища саранчи окружили фанатов «Аль-Насра» в середине матча. На опубликованных фото можно заметить, что многие насекомые облюбовали себе места прямо на одежде фанатов, которые при этом не выглядели слишком обеспокоенными.

Стадион был битком набит фанатами, жаждущими увидеть пятикратного обладателя «Золотого мяча» Роналду. И казалось, что стая саранчи тоже не прочь увидеть бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» в деле, — говорится в публикации.

Кадры с насекомыми на домашнем стадионе «Аль-Вахды» разлетелись по социальным сетям. Судя по фотографиям, нашествие саранчи не помешало болельщикам насладиться игрой Роналду. В этом матче футболист забил свой 500-й гол за время клубных выступлений в национальных первенствах. Сейчас клуб «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице саудовского чемпионата, имея 37 очков.

Команда Роналду одержала победу со счетом 4:0. Португалец забил мячи на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах встречи. На поле нападающий вышел с капитанской повязкой. Всего Роналду сыграл в составе «Аль-Насра» уже три матча и забил пять голов.