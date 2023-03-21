«Рейдерство» Запада и критика ОДКБ: что обсудили главы МИД России и Армении Москва не намерена сотрудничать с западными странами на Южном Кавказе, в то время как Ереван становится все более «многовекторным»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 20 марта приехал в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Визит армянского министра прошел на фоне серьезных претензий Москвы к Еревану, куда в последнее время зачастили западные политики. Ситуацию усугубляет продление мандата миссии ЕС в Армении еще на два года. О чем говорили Лавров и Мирзоян — в материале NEWS.ru.

Действительно ли в Армении есть антироссийские настроения?

С таким вопросом российские журналисты первым делом обратились к армянскому министру, вспомнив об акциях протеста у посольства России и у российской военной базы в Гюмри в прошлом году. Мирзоян отверг эти предположения отметив, что десятки тысяч россиян мирно проживают на территории Армении, «и никаких жалоб от них не поступало». При этом он подчеркнул, что какие-то отдельные демонстрации и акции в любом случае не исключены, так как конституция Армении и ее законы гарантируют свободу проведения подобных собраний.

«В Ереване часто проводятся демонстрации и против руководства собственной страны», — подчеркнул министр.

При этом тесные контакты Еревана с западными партнерами настораживают Москву. Пока Мирзоян переговаривался с Лавровым, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который предложил ему помощь в переговорах с Азербайджаном. Разумеется, это происходит в обход Москвы, которая сейчас не намерена сотрудничать с западными странами.

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Никол Пашинян

«Не вижу возможности и, честно говоря, необходимости вести какой-либо диалог с Западом как по вопросам Южного Кавказа, так и по вопросам международной повестки дня», — подчеркнул Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров.

Что ищут западные страны на Южном Кавказе?

Армянская сторона, судя по заявлениям Лаврова, столкнулась с отказом России от любого взаимодействия с Западом. А потому просьба Мирзояна помочь отправить в Карабах международную миссию для сбора фактов о якобы имеющих место нарушениях с азербайджанской стороны не получила ответной реакции.

Активизация Запада на Южном Кавказе, тем более в период его глобального противостояния с Москвой, вызывает много вопросов у российской стороны. «США и НАТО хотят дискредитировать РФ и занимаются «дипломатическим рейдерством», — отметил российский министр. Лавров призвал всех называть вещи своими именами и в открытую заявил о попытках западных стран рассорить Москву и Ереван. Кроме того, по словам российского министра, недружественные России государства пытаются подорвать ее посредничество и в разблокировании экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также мешают содействовать в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

При этом армянский министр подчеркнул, что отношения Армении и ЕС развиваются конструктивно и Ереван заинтересован в этом. Он поспешил оправдать размещение наблюдательной миссии ЕС, которая два месяца назад продлила мандат своего пребывания на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении еще на два года. По словам Мирзояна, европейские наблюдатели «имеют лишь гражданский характер». Но, по всей видимости, убедить российского министра Мирзоян не смог.

Планирует ли Армения выйти из ОДКБ?

Резонанс недавно приобрело заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который на пресс-конференции сказал, что «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ из Армении». У официального представителя МИД РФ Марии Захаровой эта фраза вызвала смех. В Москве не стали комментировать мысль Пашиняна. Зато о ней вспомнил Мирзоян, который, несмотря на явную критику в адрес ОДКБ со стороны Еревана, попытался как-то исправить ситуацию.

Фото: kremlin.ru Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

«Армения никогда не отказывалась от миссии ОДКБ, проект решения находится на столе», — заявил шеф армянской дипломатии.

По его словам, дело лишь в том, что у Еревана сложилось впечатление, будто коллеги из ОДКБ косвенно не признавали четкую зону ответственности организации. Но раз эти проблемы удастся решить, то Армения готова принять наблюдателей ОДКБ на своей территории. Работа по этому вопросу продолжается, сказал Мирзоян. Лавров также подтвердил слова армянского министра и отметил, что теперь «дело за малым».

Как решать вопросы армяно-азербайджанского урегулирования?

Вероятно, именно это стороны обсуждали около часа тет-а-тет до переговоров в расширенном формате. Но у России на данный вопрос всегда один ответ — любые действия в регионе должны быть основаны на соблюдении пунктов трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, хотя трактуют их в Баку и Ереване по-разному, несмотря на то, что нужно действовать без импровизаций, считает Лавров.

«Если говорить категориями в духе „закончилась оккупация и началась агрессия“, то мы так ни одну проблему не решим. Надо всегда искать пути к примирению сторон и балансу интересов. Именно так поступила РФ, когда остановила военные действия в 2020 году», — подчеркнул российский министр.

Подобным образом должна, по словам Лаврова, решаться проблема Лачинского коридора, где уже около трех месяцев продолжается мирная акция азербайджанских экологов. Москва отмечает, что у всех сторон есть свои обязательства, которые нужно соблюдать, ведь это в действительности может помочь разрешить все противоречия, только бы «все стороны это поняли». При этом российская сторона, как отметил глава МИД РФ, через расположенный в Карабахе миротворческий контингент свои обязательства выполняет.

Что будет с карабахскими армянами?

Вопрос судьбы армянского населения Карабахского региона в Баку считают своим внутренним вопросом, так как после 44-дневной войны эта территория полностью перешла под контроль Азербайджана. При этом там готовы взять на себя ответственность за интеграцию армян в азербайджанское общество и обеспечить им все права согласно Конституции республики. Однако в Ереване в слова азербайджанской стороны не верят и тормозят процесс.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Азербайджан. Шуша. Азербайджанский военнослужащий в Лачинском коридоре

Вопрос гарантий безопасности жителей Карабаха, обеспечения их прав должны решаться представителями Карабаха и Баку, мы побуждаем к этому обе стороны, заявил Сергей Лавров, соглашаясь с Баку. Но, по его словам, необходимо понимать, насколько качественными будут эти договоренности. Ведь сама Россия уже имела опыт взаимодействия по данным вопросам. Российский министр вспомнил о Минских договоренностях с Украиной, а также о соглашении между Белградом и Приштиной, где были прописаны права местных жителей. Проблема в том, отметил Лавров, что эти документы не соблюдались, чего, по словам российского министра, не хотелось бы видеть на Южном Кавказе.

«Для карабахцев нужен примерно такой же набор прав. Все будет зависеть от того, насколько порядочно поведут себя те, от кого будет зависеть выполнение договоренностей», — заявил Лавров.

Удастся ли всем сторонам соблюдать эти договоренности и быть тем самым «порядочным» исполнителем — открытый вопрос. Тем не менее, стороны подтвердили, что готовы решать проблемы за столом переговоров. Главы МИД России и Армении подчеркнули, что теперь готовится трехсторонняя встреча в Москве уже с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. В конце прошлого года такая встреча была сорвана из-за отказа Еревана принять в ней участие.