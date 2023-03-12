Гаджиев: заявления Еревана об отправке миссии ООН в Карабах — утопия

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Хикмет Гаджиев

Заявления армянской стороны об отправке миссии ООН и ОБСЕ в Карабах, на Лачинскую дорогу, о привлечении иностранных сил является не чем иным, как утопией, геополитической авантюрой и созданием искусственной напряженности, заявил в интервью Report помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. По его словам, слова армянских официальных лиц о создании демилитаризованной зоны вокруг Карабаха являются недопустимыми. Гаджиев также обвинил Армению в целенаправленном уклонении от подписания мирного договора с Азербайджаном в попытках выиграть время.

На каком основании Армения призывает к отправке миссии ООН или ОБСЕ на территорию другой страны? Ни одна организация не может и не будет предпринимать такие шаги без согласия Азербайджана. В резолюциях ООН также четко указано, что никакие миссии не могут быть направлены на его территорию без согласия соответствующей страны. Такие раздражающие заявления со стороны армянских властей напоминают их заявления перед Второй Карабахской войной: «Карабах — это Армения и точка», «новая война — новые территории», «мы не вернем Азербайджану ни пяди земли», «7 условий», — сказал Гаджиев.

Он убежден, что будущее Армении зависит от нормализация отношений Еревана с Баку и Анкарой, поэтому армянское руководство должно отказаться от территориальных претензий и вмешательства во внутренние дела Азербайджана и принять мирную повестку Алиева.

По словам помощника Алиева, семь сел Газахского района и село Нахчывана все еще находятся под оккупацией. Лачинская дорога использовалась для военных целей, в том числе для перевозки боеприпасов, мин, а также ротации личного состава. Он подчеркнул, что Армения не выполняет свои обязательства по Зангезурскому коридору. Из западных районов Азербайджана в Нахчыван до сих пор не проехала ни одна машина.

Гаджиев также заявил, что Ереван грубо нарушает положения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. По его словам, остатки армянской армии до сих пор не полностью выведены с азербайджанских территорий. Он заявил, что в Карабахском регионе по-прежнему находятся до 10 тысяч личного состава армянских военнослужащих, которые создают новые посты и инженерно-укрепительные сооружения, а также «загрязняют территории минами», произведенными в Армении в 2021 году. Помощник Алиева добавил, что военнослужащие Армении периодически обстреливают позиции азербайджанской армии.

Несмотря на признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в 2022 году, премьер-министр и другие армянские официальные лица продолжают делать заявления, угрожающие, ставящие под вопрос суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и эта линия в последнее время усиливается, — подытожил он.

Ранее Алиев заявил, что Баку инициировал заключение мирного договора с Ереваном, и сейчас задача Армении состоит в том, чтобы не потерять этот шанс и исполнить договоренности, достигнутые в октябре 2022 года. Президент Азербайджана также заявил, что армянские власти упустили возможность создать независимое государство и вместо этого стали колонией других стран. При этом у Еревана все еще есть шанс установить мирные отношения с Азербайджаном.