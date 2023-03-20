Лавров уличил Запад в попытках рассорить Россию и Армению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия видит неприкрытые попытки Запада рассорить Москву и Ереван, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном. При этом он выразил уверенность, что такие шаги обречены на провал.

Говорили о тревожных тенденциях обстановки на Южном Кавказе. Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности, — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия и Армения наметили траекторию развития стратегического партнерства и союзничества. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что вскоре состоятся консультации замминистров иностранных дел по двусторонним и региональным вопросам.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва и Ереван будут работать над развитием экономических контактов и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продолжат практику перекрестных бизнес-миссий. Кроме того, по словам Лаврова, сейчас обсуждается проект транспортного коридора Север-Юг.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает, что сопредседатели трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций вскоре выйдут на конкретные договоренности. Кроме того, он подчеркнул, что РФ выступает за активизацию работы комиссии по делимитации границ и готова оказать содействие заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Ранее Лавров заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с Арменией и готова развивать экономические и гуманитарные связи. По его словам, между лидерами двух стран сложился интенсивный политический диалог, в том числе по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.