Мирзоян: Армения не отказывалась от миссии ОДКБ

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Арарат Мирзоян

Ереван никогда не отказывался от размещения на приграничных территориях миссии Организации Договора о коллективной безопасности, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, у Армении возникли сложности с согласованием зоны ответственности ОДКБ, однако работа в этом направлении была продолжена.

Армения никогда не отказывалась от такой миссии. Проект решения находится на столе, работа над этим проектом продолжается, — заявил Мирзоян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Россия по объективным причинам не может выполнять функции гаранта безопасности в Карабахе и ей нужно обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов. Он также указал на то, что ОДКБ «выходит из республики».

Пашинян заявил, что поручил МИД страны начать переговоры с верховным комиссаром ООН по делам беженцев о возвращении в Карабах перемещенного населения. Он пояснил, что речь идет о тех, кто покинул свои дома в районах, прилегающих к региону.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что услышав высказывание премьер-министра Армении, вспомнила слова писателя Михаила Булгакова и режиссера Константина Станиславского: «Кто на ком стоял?» и «Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве».