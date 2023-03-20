Лавров: вопросы безопасности должны решаться между Карабахом и Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Ларов

Вопросы безопасности должны решаться между представителями Карабаха и Баку, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Он подчеркнул, что с главой дипломатического ведомства Армении достигнуто понимание того, как вернуть ситуацию в Карабахе в нормальное русло.

Мы сегодня вели разговор с моим коллегой Араратом Самвеловичем Мирзояном не путем нагромождения претензий к той или иной стороне, к Западу или не к Западу, а по-честному рассматривали сложившуюся ситуацию. <...> Мы сегодня обсуждали, как можно вернуть ситуацию в нормальное рабочее русло. Мне кажется, у нас определенное понимание сегодня было достигнуто, — сказал Лавров.

Он также призвал к выполнению трехсторонних договоренностей. По словам Лаврова, всегда нужно искать пути примирения сторон и баланс интересов. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы трехсторонние договоренности были исполнены в полном объеме без каких-либо импровизаций.

По его словам, Запад в вопросе Карабаха занимается «дипломатическим рейдерством». НАТО, США и Европа открыто заявляют, что намерены дискредитировать Москву и хотят «подмять под себя» трехсторонние договоренности между Арменией, РФ и Азербайджаном, подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Запад пытается навязать свое кураторство работе Москвы, Еревана и Баку, при этом подрывая ключевые принципы документов, предполагающих активное участие РФ и в разблокировании экономических и транспортных связей, и делимитации, и содействия сторонам в подписании мирного договора.

Ранее Мирзоян обвинил Баку в нарушении пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении о прекращении огня в Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона блокирует Лачинский коридор, удерживает армянских военнопленных и нарушает режим прекращения огня.