Мирзоян обвинил Баку в нарушении трехсторонних договоренностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Ларовым обвинил Баку в нарушении пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении о прекращении огня в Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона блокирует Лачинский коридор, удерживает армянских военнопленных и нарушает режим прекращения огня.

К сожалению, на практике нет ни одного пункта в трехстороннем заявлении от 9 ноября, который Азербайджан не нарушал: систематическое нарушение режима прекращения огня, оккупация территорий Республики Армения, незаконная блокировка Лачинского коридора, удерживание армянских военнопленных, препятствование открытию региональных коммуникаций, — сказал Мирзоян.

Он также добавил, что Баку не выполняет решение Международного суда ООН по Лачинскому коридору. Кроме того, по словам Мирзояна, Азербайджан в одностороннем порядке начал процедуру переселения азербайджанского народа на территории Карабаха, в то время как Ереван не занимается этим в силу отсутствия соответствующего международного механизма.

Глава армянского МИД указал на необходимость предпринять активные шаги со стороны союзников и партнеров Армении для выполнения Азербайджаном обязательств и «прекращения практики применения силы или угрозы применения силы в нарушение норм и принципов международного права». Кроме того, Мирзоян указал на то, что Армения рассчитывает на помощь РФ в вопросе отправки международной миссии по сбору фактов в Карабах.

Ранее в МИД Армении выразили мнение, что Азербайджан пытается стереть следы армян в Карабахе, а также ведет подготовку к их геноциду. В свою очередь азербайджанское внешнеполитическое ведомство отвергло это заявление, призвав Ереван воздержаться от агрессивных шагов и политики реваншизма.