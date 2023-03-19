МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от политики реваншизма

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Здание МИД Азербайджана

МИД Азербайджана отверг заявление армянского внешнеполитического ведомства, обвинившего Баку в том, что он своими агрессивными словами и действиями готовится к геноциду в отношении армян Карабаха и «новой агрессии» против республики, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, опубликованном на сайте ведомства. Азербайджан призвал Ереван воздержаться от агрессивных шагов и политики реваншизма.

Мы настоятельно призываем Армению, которая не может переварить возвращение бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами проводимой Арменией политики этнических чисток, на свои родные земли, еще раз осознать реалии 44-дневной войны в регионе [осенью 2020 года], воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики, — сказано в заявлении.

Гаджизаде добавил, что Азербайджан также требует от Армении положить конец территориальным претензиям к Баку в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Праге и Сочи. Представитель МИД подчеркнул, что в последнее время со стороны Еревана наблюдается агрессивная риторика, заявления и действия, направленные против территориальной целостности страны. По мнению дипломата, такие шаги свидетельствуют о том, что Армения «в очередной раз не собирается использовать историческую возможность для мира». Представитель МИД Азербайджана уличил Ереван в уклонении от выполнения пунктов 4, 6 и 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. Глава государства подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается.

После этого в МИД Армении заявили, что Азербайджан пытается стереть следы армян в Карабахе, а также ведет подготовку к их геноциду. Ереван считает, что Баку нарушает трехстороннее заявление 2020 года, осуществляя программы переселения после вооруженного конфликта.