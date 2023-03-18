Алиев назвал условие, без которого невозможен мирный договор с Ереваном Алиев: мирный договор невозможен, если Армения не примет поствоенные реалии

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен, передает «АзерТАдж». В обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Навруз-байрам глава государства подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается.

Реалии оккупации, реалии войны и послевоенные реалии должны и будут отражаться в мирных переговорах. В противном случае мирного соглашения не будет. Если это не нужно Армении, то и нам не нужно. После этого посмотрим, чем все это закончится,— сказал Алиев.

Он добавил, что никто не должен забывать итоги второй карабахской войны. Алиев отметил, что азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости, поскольку доказал всему миру, что является великим народом.

Ранее Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Баку. По его словам, Еревану следует извлечь уроки из второй карабахской войны. Глава страны указал на то, что в Ереване «подняли голову реваншистские силы», однако они не смогут повлиять на волю азербайджанского народа.