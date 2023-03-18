Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Баку

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Армению о необходимости извлечь уроки из Второй Карабахской войны и отказаться от территориальных претензий к Баку, передает «АзерТАдж». Во время церемонии открытия санаторно-курортной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты глава страны указал на то, что в Ереване «подняли голову реваншистские силы», однако они не смогут повлиять на волю азербайджанского народа. Кроме того, Алиев осудил страны, «стоящие за спиной» Армении, и призвал их отказаться от «грязных действий» в сторону Баку.

Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли. Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда — из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении, откажитесь от этих грязных действий. Никакая внешняя сила не может повлиять на волю Азербайджана и азербайджанского народа, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана также выдвинул Армении условие для комфортного проживания на своей территории. По его словам, Ереван должен официально признать Карабах территорией Баку и подписать мирный договор, а также провести работы по делимитации согласно азербайджанским условиям.

Только в таком случае они смогут комфортно жить на территории в 29 000 квадратных километров, а это все, чего они сейчас хотят. Если Армения не признает нашу территориальную целостность, мы не признаем и их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны знать, каким будет результат, — подчеркнул Алиев.

Глава государства также уличил посредников, занимавшихся карабахским конфликтом, в стремлении заморозить его, а не решить. По его словам, Азербайджан в течение 30 лет «возвышал свой голос справедливости» во всех международных организациях, однако от них не последовало никакой реакции. Алиев считает, что новая информация, полученная за два с половиной года после Второй карабахской войны, «еще раз подтверждает это».