Баку уличил Ереван в лицемерной политике по установлению мира в регионе МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мире в регионе

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Баку — столица Азербайджанской Республики

Ереван не соблюдает мирные договоренности с Баку и продолжает вести лицемерную политику, заявили в МИД Азербайджана. По словам представителей ведомства, армянская делегация отказалась приезжать в Баку на следующую встречу по обсуждению двусторонних отношений. В МИД Азербайджана заверили, что ни одна провокация со стороны Армении не останется без внимания.

Азербайджан ведет диалог с жителями Армении и в качестве положительного шага предложил провести следующую встречу в Баку. Наоборот, армянская сторона полностью отвергла диалоговое предложение общины Западного Азербайджана. Это показатель того, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе и ведет лицемерную политику. Азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любой провокации Армении, — говорится в заявлении ведомства.

Также в Баку сообщили, что сейчас предпринимаются шаги по реинтеграции армян, проживающих на территории Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал полученный от Азербайджана ответ по проекту мирного договора. Он заявил, что прогресс в достижении договоренности есть, но фундаментальные проблемы остаются. Пашинян пояснил, что Баку хочет с помощью мирного договора сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, по словам Пашиняна, Азербайджан пытается получить мандат, в том числе и с подписью Армении, на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.