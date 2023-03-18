Армения обвинила Азербайджан в нарушении трехсторонних заявлений 2020 года

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Армения, Ереван, здание Министерства иностранных дел

В МИД Армении заявили, что Азербайджан пытается стереть следы армян в Карабахе, а также ведет подготовку к их геноциду, передает Sputnik Армения. Ереван считает, что Баку нарушает трехстороннее заявление 2020 года, осуществляя программы переселения после вооруженного конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве страны уверены, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «открыто посягает на всю территорию Армении» разговорами о «Восточном Азербайджане».

Осуществляя программы переселения после 44-дневной войны, Баку нарушает трехстороннее заявление 2020 года. По нему перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев, — сказали в МИД Армении.

В ведомстве отметили, что в отличие от Азербайджана национальные меньшинства в Армении по конституции представлены в парламенте. Ереван предложил задействовать международные механизмы для предупреждения новой возможной «агрессии» Баку в отношении республики.

Ранее Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. В обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Навруз-байрам азербайджанский лидер подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается. Он добавил, что никто не должен забывать итоги второй карабахской войны.