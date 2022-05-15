Минобороны РФ: ракетчики и артиллеристы поразили около 140 объектов ВСУ Минобороны России сообщило, что ракетные войска и артиллеристы за ночь поразили около 140 объектов ВСУ

Реактивная система залпового огня «Торнадо» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ уничтожили за ночь около 140 объектов ВСУ, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла поражение 32 районам сосредоточения живой силы и техники противника, сообщает Telegram-канал ведомства.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники, — сказал он в ходе брифинга.

14 мая Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации за день сбили шесть БПЛА ВС Украины. Один из беспилотников был сбит над островом Змеиный.

ВС РФ также перехватили тактическую ракету «Точка-У» и три украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».