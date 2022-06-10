Минобороны России: Киев готовит новую провокацию в Одессе

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что Украина готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию. Он пояснил, что украинские военные хотят разместить на месте захоронения комплекс противовоздушной обороны или его макет, чтобы спровоцировать удар ВКС России. Украина, по словам военного, сразу после этого обвинит Москву в создании биологической опасности для мирного населения.

Руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го Центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения ВС РФ, — рассказал Мизинцев.

Он добавил, что в случае удара ВКС России по объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ соответствующую информацию.

В военно-гражданской администрации Херсонской области ранее заявили, что военный комендант региона приказал военнослужащим вооружённых сил Украины, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие. Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан 9 июня. В администрации области подчеркнули, что в случае выполнения приказа не будут привлекать к уголовной ответственности украинских военных