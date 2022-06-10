В Херсонской области военным ВСУ приказали сдать оружие Военный комендант Херсонской области приказал солдатам ВСУ добровольно сдать оружие

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В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что военный комендант региона приказал военнослужащим вооружённых сил Украины, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие. Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан 9 июня. В администрации области подчеркнули, что лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений, пишет РИА Новости.

Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы, — сказано в сообщении.

Власти региона добавили, что те, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещённых предметов.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее заявил, что пленные украинские военнослужащие сообщили о подготовке со стороны ВСУ артобстрела Змиевской тепловой электростанции. Военный отметил, что Киев планирует обвинить Москву в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры.