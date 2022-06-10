Минобороны России: ВСУ готовит провокацию на Змиевской ТЭС

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что пленные украинские военнослужащие сообщили о подготовке со стороны ВСУ артобстрела Змиевской тепловой электростанции. Военный отметил, что Киев планирует обвинить Москву в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Он добавил, что для реализации своего плана в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея.

Для её реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развёрнута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции, — рассказал Мизинцев.

По его словам, разрушение объектов ТЭС приведёт к отключению электроэнергии у населения Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва считает явной эскалацией отправку западными странами Украине тяжелых вооружений. Он еще раз повторил, что России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия. Дипломат отметил, что факт передачи Киеву подобного оружия доказывает то, что Запад ведёт на Украине прокси-войну с Россией.