«Явная эскалация»: Небензя про поставки Киеву тяжелых вооружений Небензя назвал «явной эскалацией» поставки Киеву тяжелых вооружений

Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил британскому телеканалу BBC, что Москва считает явной эскалацией отправку западными странами Украине тяжелых вооружений. Он еще раз повторил, что России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия. Дипломат отметил, что факт передачи Киеву подобного оружия доказывает то, что Запад ведёт на Украине прокси-войну с Россией.

Это явная эскалация, — рассказал Небензя.

Он уточнил, что действие западного оружия не должно достигать территории как России, так и Донбасса. В российском посольстве назвали новые поставки вооружения Украине «безответственным решением».

Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Украина должна пойти на капитуляцию после взятия под контроль Вооружёнными силами России Киева. Бывший разведчик отметил, что речь идёт о взятии левого берега Днепра, которое станет завершением второго этапа спецоперации. Полковник в отставке добавил, что после этого российские войска должны будут направлены на разгром всей западной группировки. Военный при этом не назвал конкретных сроков по реализации подобного плана.