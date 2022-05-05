МИД: Россия вышлет семь датских дипломатов в ответ на действия Копенгагена

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Россия в качестве ответной меры на действия датских властей высылает семь дипломатов Копенгагена и оставляет за собой право на недружественные шаги, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ. Отмечается, что датским дипломатам дан двухнедельный срок для выезда из России.

Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии, — говорится в сообщении.

Также российская сторона вправе принять дополнительные ответные шаги на недружественные действия датского королевства.

Россия приняла ответные меры на решение правительства Дании о высылке 15 российских дипломатов. Об этом в начале апреля объявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Российским дипломатам дали две недели, чтобы покинуть датское королевство.

Днями ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа».