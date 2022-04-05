Дания вышлет 15 российских дипломатов

Правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике. Он пояснил, что они должны покинуть страну в течение двух недель, передаёт ТАСС.

Правительство высылает из Дании 15 российских разведчиков, они должны покинуть страну в течение следующих 14 дней. Это исторический шаг. Но мы делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность, — отметил он.

В МИД Дании пояснили, что о решении уже было объявлено послу России в королевстве.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа». Обращаясь к российскому посольству, министр добавила, что «ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем».

Латвия также понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.