Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа».

Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнёрами, — написала в Twitter глава внешнеполитического ведомства.

Обращаясь к российскому посольству, она добавила, что «ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем».

Ранее о высылке дипломатов из Германии написала немецкая газета Bild. По информации издания, власти страны планировали выслать 100 российских дипломатов.

4 апреля стало известно, что Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.

Литовское правительство, в свою очередь, также заявило о понижении уровня дипломатического представительства с Россией, отозвав посла. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с NEWS.ru заявил, что Вильнюс продолжает свою русофобскую политику, принимая «абсолютно безмозглые» решения. По мнению политолога, Россия и Литва могут спокойно разорвать отношения, в этом нет ничего страшного. Вильнюс постоянно занимался тем, что банил людей, напомнил Гаспарян.