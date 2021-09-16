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МИД: Россия довела до Азербайджана свою позицию по учениям с Турцией

17:59, 16 сентября 2021
МИД: Россия довела до Азербайджана свою позицию по учениям с Турцией Фото: NEWS.ru
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Позиция России по проведению в Азербайджане учений совместно с Турцией была доведена до азербайджанских властей, рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва поддерживает постоянную связь с Баку.

Представитель внешнеполитического ведомства не стала давать других комментариев на этот счёт.

Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном, — сказала она.

В Азербайджане проходят международные учения «Три брата — 2021» среди подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана. По словам местных властей, такие учения проводятся впервые с целью углубить партнёрство между странами, а также добиться тесного взаимодействия в регионе.

Ранее Минобороны государства показало кадры с тренировки по огневой подготовке. В соответствии с учебным планом подразделения выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия, а также из гранатомётов.

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