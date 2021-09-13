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Азербайджан показал кадры с военных учений с Турцией и Пакистаном

18:21, 13 сентября 2021
Азербайджан показал кадры с военных учений с Турцией и Пакистаном Фото: facebook.com/wwwmodgovaz
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Минобороны Азербайджана показало кадры с тренировки по огневой подготовке, которая проходит в рамках международных учений «Три брата — 2021» среди подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщается на сайте оборонного ведомства. По словам властей, такие учения проводятся впервые с целью углубить партнёрство между странами, а также добиться тесного взаимодействия в регионе.

В соответствии с учебным планом подразделения выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия, а также из гранатомётов.

Отмечается, что манёвры продлятся до 20 сентября.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что основной задачей отработки боевых сценариев станет совершенствование навыков подразделений и улучшение методов взаимодействия групп армейского спецназа трёх стран. Будут оттачиваться способы ведения операций мирного и военного времени, отмечают азербайджанские военные.

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