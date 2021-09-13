Азербайджан показал кадры с военных учений с Турцией и Пакистаном

Минобороны Азербайджана показало кадры с тренировки по огневой подготовке, которая проходит в рамках международных учений «Три брата — 2021» среди подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщается на сайте оборонного ведомства. По словам властей, такие учения проводятся впервые с целью углубить партнёрство между странами, а также добиться тесного взаимодействия в регионе.
В соответствии с учебным планом подразделения
Отмечается, что манёвры продлятся до 20 сентября.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что основной задачей отработки боевых сценариев станет совершенствование навыков подразделений и улучшение методов взаимодействия групп армейского спецназа трёх стран. Будут оттачиваться способы ведения операций мирного и военного времени, отмечают азербайджанские военные.