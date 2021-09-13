Азербайджан показал кадры с военных учений с Турцией и Пакистаном

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Токио невыгодно поддерживать версию с нарушением японских границ российским самолётом Ан-26. Это не способствует дружескому диалогу между странами, ведь до сих пор не закрыт вопрос по Курилам. Об этом изданию «Политика Сегодня» рассказал доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Переговоры по Курилам намного важнее инцидента с Ан-26. Для Японии это архиважный вопрос, вопрос принципиальный. Нарушение границ самолётом решается несколькими нотами протеста или предупреждениями, это никаких серьёзных последствий за собой...