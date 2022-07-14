МИД РФ оценил вероятность создания союза с Ираном против Запада

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Россия не исповедует западную идеологию дружить и объединяться против кого-то, такой подход натоцентричен, и никогда Москву не привлекал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала попытку американского лидера расширить круг стран на Ближнем Востоке, которые поддержат США в противостоянии России и Китаю.

Россия не исповедует западную идеологию дружить против кого-то. Мы развиваем дружеские, союзнические, партнерские отношения на равноправной взаимоуважительной основе в интересах национальных интересов стран и народов. Нет примеров того, когда современная Россия дружила бы против кого-то и для этого объединялась с кем-то. Дружить и проявлять солидарность против кого-то — логика натоцентричного мира. Нас подобный подход не привлекает, — сказала Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что Москва развивает дружеские отношения с другими странами в своих национальных интересах. По ее словам, представители США с антироссийскими целями ездят не только в страны Ближнего Востока, так как они представляют глобальный политический курс Вашингтона.

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил: его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином. Он добавил, что водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия.