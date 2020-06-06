МИД РФ обвинил НАТО в усилении военной активности к Дню Победы

Североатлантический альянс (НАТО) так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг Дня Победы, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
По мнению дипломата, активность Альянса у российских границ усиливается.
«Защитник Европы» — крупнейшее за последние годы учение, которое было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности с наибольшим задействованием и техники, и личного состава приходился на период вокруг 9 мая. Это факт, — цитирует Грушко РИА Новости.
Крупномасштабные учения НАТО начались в Восточной Европе в июне. Манёвры должны были пройти в первые дни мая в Прибалтике и Грузии, но мировая пандемия коронавируса спутала планы Альянса.
Российские торжества в честь 75-летнего юбилея Победы отложили на 24 июня.
Как писал NEWS.ru, российские военные 1 июня сообщили, что участники учений «Защитник Европы» отработали сценарий с поражением целей на территории РФ. Силы Альянса действуют на приграничных полигонах.