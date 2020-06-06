МИД РФ обвинил НАТО в усилении военной активности к Дню Победы

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В последние десятилетия русский перестал быть в Грузии языком постоянного употребления. Его необходимо сохранить. Об этом заявила профессор, руководитель программы русской филологии Тбилисского государственного университета (ТГУ) Мария Филина.

Мы должны осознавать, что, исходя из реалий, русский стал иностранным языком. Я абсолютно убеждена, что его нужно сохранить, — цитирует её ТАСС. Профессор отметила, что в грузинских школах русский язык...