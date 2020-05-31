НАТО на учениях отработало поражение целей в России

https://static.news.ru/photo/febd5640-a403-11ea-b880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludek Perina/Global Look Press

НАТО в ходе учений «Защитник Европы-2020» вблизи российских границ отработало поражение целей на территории РФ.

Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, десантные операции планировалось провести в Прибалтике и на Кавказе накануне 9 мая. Однако этого не произошло из-за карантинных мер.

По словам Рудского, учебно-боевые задачи НАТО отрабатывало на полигонах, расположенных в непосредственной близости от российских границ, а в качестве вероятных целей поражения рассматривались объекты на территории РФ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря.