Международный суд ООН отклонил требования Армении к Азербайджану

Международный суд ООН не удовлетворил иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на решение инстанции.

Суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана», говорится в сообщении. В инстанции заявили, что Армeния не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам. Крoме того, международный суд ООН потребовал от Армeнии предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджaнцев.

Армения, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и подстрекательство к расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и лиц на её территории, в отношении азербайджанцев, — приводи т РИА Новости слова председателя суда Джоан Донохью.

Отмечается, что МИД Азербайджана призвал официальный Ереван внимательно ознакомиться с подписанными трёхсторонними заявлениями и выполнить их положения, вместо того, чтобы обращаться в международные структуры по ложным основаниям.

Провокационные заявления Еревана препятствуют работе вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана по разблокировке коммуникаций в регионе, заявили в МИД Азербайджана. Официальный Ереван, в свою очередь, призвал РФ, ОДКБ, Минскую группу ОБСЕ и СБ ООН обратить внимание на заявления Азербайджана о применении силы в отношении Армении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. По его словам, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.