https://static.news.ru/photo/428b4202-4049-11ea-bf79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Мэр Ухани Чжоу Сяньван заявил, что количество людей, заражённых новым типом коронавируса, увеличится ещё примерно на тысячу человек. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения.

В больницах под наблюдением остаются 2209 человек с подозрением на заражение. Результаты ещё не получены, потому что исследования требуют больше времени. 643 человека находятся в наших амбулаторных пунктах: итого более 2,7 тысячи человек. Скорее всего, диагноз подтвердится у 45% из них, поэтому к уже подтверждённым 533 случаям прибавятся ещё около тысячи, — заявил мэр города.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, с конца декабря 2019 года начала распространяться по всему миру. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. В настоящий момент случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже две тысячи подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные назвали вероятным источником коронавируса 2019-nCoV диких животных. Коронавирус они выявили в образцах продукции с рынка морепродуктов в городе Ухань.