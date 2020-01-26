https://static.news.ru/photo/f627f520-4045-11ea-b41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Китайские учёные назвали вероятным источником коронавируса 2019-nCoV диких животных. Коронавирус они выявили в образцах продукции с рынка морепродуктов в городе Ухань.

В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — сообщило агентство «Синьхуа».

Как писал NEWS.ru, глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. Он может составлять от одного до 14 дней. Он отметил, что болезнь может передаваться и во время этого периода.

На сегодняшний день вирусом заразились более двух тысяч человек. От болезни скончалось около 50.