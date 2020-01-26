https://static.news.ru/photo/e26f3ff8-4030-11ea-88de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Lei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. Он может составлять от одного до 14 дней.

Наблюдения за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок — 1 день, самый продолжительный — 14, — приводит слова Сяовэя РИА Новости.

Он отметил, что болезнь может передаваться и во время этого периода. На сегодняшний день вирусом заразились более двух тысяч человек. От болезни скончалось около 50.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные КНР отслеживают вероятные мутации нового коронавируса. Пока изменения в бактериях обнаружены не были.