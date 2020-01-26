Глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. Он может составлять от одного до 14 дней.
Наблюдения за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок — 1 день, самый продолжительный — 14, —
приводитслова Сяовэя РИА Новости.
Он отметил, что болезнь может передаваться и во время этого периода. На сегодняшний день вирусом заразились более двух тысяч человек. От болезни скончалось около 50.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные КНР отслеживают вероятные мутации нового коронавируса. Пока изменения в бактериях обнаружены не были.
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