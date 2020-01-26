https://static.news.ru/photo/2f8dd662-4029-11ea-a8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Sihan/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники Госкомитета здравоохранения КНР отслеживают вероятные мутации нового коронавируса, заявил замглавы ведомства Ли Бинь.

Что касается возможных мутаций нового типа коронавируса, мы круглосуточно следим за ситуацией, потому что это жизненно важно. Мы не обнаружили никаких новых свидетельств о возможных мутациях нового коронавируса, — сказал Бинь.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, начала распространяться из китайского города Ухань по всему миру. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек. Медики успокаивают общественность и утверждают, что порог смертности от новой болезни на данный момент низкий по сравнению с числом заболевших, и призывают к спокойствию и соблюдению мер профилактики.

Как ранее писал NEWS.ru, анализы трёх человек, обратившихся с повышенной температурой после возвращения из Китая в Татарстан, показали наличие обычной простуды.