Роспотребнадзор дал советы по мерам предосторожности против коронавируса. Информация
Рекомендуется, воздержаться от поездок в Китай, особенно в провинцию Ухань. Если поездка неизбежна, то ведомство советует тщательно её планировать и соблюдать правила защиты от вируса.
Планируя поездку в Китай, стоит уточнить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Стоит воздержаться от походов на рынок, особенно, где продаются морепродукты и животные. Также ведомство нес советует посещать мероприятия с участием животных и зоопарки.
Питаться лучше термически обработанной пищей, употреблять воду, разлитую на заводе в бутылки. Для защиты дыхание следует использовать маски.
Важно соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, особенно в общественных местах или перед приёмом пищи.
При первых признаках заболевания в Китае, нельзя пытаться самостоятельно вылечиться, а следует обратиться за профессиональной помощью. Если признаки заболевания обнаружились уже на территории России, обязательно нужно сообщить медицинскому персоналу о визите в Китай и сроках путешествия.
Отмечается, что диагностику заболевания проводят в течение двух — четырёх часов. Для этого используют тест-системы на высокую чувствительность или берут образец из носоглотки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что доктор биологических наук Михаил Щелканов дал советы по защите от нового типа коронавируса. Среди прочего, биолог посоветовал сделать прививку от гриппа, которая не защитит от коронавируса, но облегчит симптомы.
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