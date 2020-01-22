https://static.news.ru/photo/ba5f91e6-3d67-11ea-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Коронавирус Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Доктор биологических наук Михаил Щелканов дал советы, как избежать коронавируса, и что делать при первых симптомах пневмонии нового типа. Об этом сообщил Life.ru.

Прежде всего, биолог посоветовал избегать поездок в Китай, особенно, где находится эпицентр заражения.

Я рекомендую никому туда (в Китай) не ездить, чтобы не испытывать судьбу, и в случае банальной простуды не ставить на уши свою семью и систему обеспечения биологической безопасности РФ, — привели слова Михаила Щелканова на портале.

Эксперт отметил, что при первых симптомах заболевания не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к специалисту. Он также посоветовал сделать прививки от гриппа типа А и В, они не спасут от коронавируса, но помогут избежать тяжёлых форм.

Михаил Щелканов объяснил, что пневмония нового типа схожа с симптомами гриппа, но заболевание развивается очень быстро, поэтому следует не медлить с обращением за профессиональной помощью.

Он также отметил, что меры безопасности пограничного контроля и распространения вируса не дают полной гарантии, что инфицированный вирусом человек не попадёт на территорию России.

Как писал NEWS.ru ранее, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что китайские власти преуменьшают риски распространения коронавируса нового типа. Он считает, что Китай намерено скрывает масштабы проблемы.