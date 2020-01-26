https://static.news.ru/photo/6292d5ea-4023-11ea-930a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализы трёх человек, обратившихся с повышенной температурой после возвращения из Китая в Татарстан, показали наличие обычной простуды. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Они вернулись из поездки в Китай 24 января и сразу обратились к врачу, рассказали в ведомстве ТАСС. После этого двоих оставили в стационаре, а один из них от госпитализации отказался, но прошёл обследование на наличие коронавируса.

Все выявленные вирусы являются обычными известными вирусами, вызывающими ОРВИ, — сказала представитель ведомства.

Она пояснила, что у двоих оставшихся в больнице нашли вирус парагриппа первого типа. Отказавшийся от госпитализации подхватил респираторно-сентенциальный вирус. По словам сотрудника пресс-службы Роспотребнадзора, такой вирус является обычным ОРВИ и широко распространён на территории страны.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, начала распространяться из китайского города Ухань по всему миру. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек. Медики успокаивают общественность и утверждают, что порог смертности от новой болезни на данный момент низкий по сравнению с числом заболевших, и призывают к спокойствию и соблюдению мер профилактики.

Как писал NEWS.ru, способность нового коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась. Об этом 26 января сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.