https://static.news.ru/photo/f6a0f552-4017-11ea-bced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

Способность вызывающего пневмонию нового коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась. Об этом 26 января сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Он заявил, что в связи с усилением способности коронавируса передаваться между людьми эпидемиологическая обстановка на территории страны перешла в более сложную стадию. По словам Сяовэя, вирус передался человеку из дикой природы. Однако потом он начал адаптироваться к существованию в человеческом организме.

Затем коронавирус перешёл в стадию, когда стал передаваться между людьми. Похоже, что эта способность усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьёзную и сложную стадию, — приводит ТАСС слова главы ведомства.

Вспышка нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в конце прошлого года захватила крупный китайский город Ухань. Затем вирус начал распространяться по всей стране. Сейчас в Китае 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как писал NEWS.ru, с 27 января ещё в одном городе Китая введут запрет на въезд из-за коронавируса. Речь идёт о Шаньтоу (провинция Гуандун).