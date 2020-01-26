https://static.news.ru/photo/173db890-4013-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

В китайском городе Шаньтоу (провинция Гуандун) в понедельник, 27 января, введут запрет на въезд людей и транспорта в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях, — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

При входе в общественные места (парки, магазины, рынки) у людей проверяют температуру тела. В некоторых случаях проход запрещён без защитных масок.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё 12 городов закрыли в Китае из-за нового коронавируса. Так власти страны пытаются предотвратить дальнейшее распространение смертельной инфекции. Сначала выезд и въезд были запрещены только для одного города — Ухань, где и зародился возбудитель пневмонии.