https://static.news.ru/photo/2f4d5540-3e82-11ea-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Ещё 12 городов закрыли в Китае из-за нового коронавируса. Так власти страны пытаются предотвратить дальнейшее распространение смертельной инфекции. Сначала выезд и въезд были запрещены только для одного города — Ухань, где и зародился возбудитель пневмонии.

Кроме того, в республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие ограничения действуют в Ухани, где остановлено даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, сообщают китайские СМИ.

Власти города рассматривают вопрос о срочном выделении одной из имеющихся больниц или возведении новой специально для больных новым типом пневмонии.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных по состоянию на 00:00 часов 24 января достигло 830 человек,117 из них в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в начале декабря в городе Ухань. Первые заболевшие говорили, что им стало плохо после посещения местного рынка морепродуктов. Позже новые пациенты заявляли, что не посещали этих мест. В итоге выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Эксперты 7 января установили, что возбудителем заболевания стал вирус — 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.