https://static.news.ru/photo/974c0e8a-3e59-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency

Вслед за Уханем, транспортное сообщение приостановлено ещё с девятью городами в провинции Хэбэй в связи с опасностью распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Таким образом, транспорт остановлен в десяти населённых пунктах: Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин. Максимально строгие ограничения действуют в Ухане, где остановлено даже метро и автобусы. В Саньтао перекрыты выезды на скоростное шоссе, в Чжицзяне временно не ведётся никакая коммерческая деятельность, кроме работы супермаркетов, аптек и заправок, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, летальным исходом закончилось течение пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, у пациента из северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в 430 км от границы с Россией.