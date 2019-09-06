https://static.news.ru/photo/bfc7793c-d16f-11e9-87d7-fa163e074e61_660.jpg Борис Филатов Фото: Borys Filatov/facebook.com

В украинском городе Днепр открыли долгожданный мост. Внимание к объекту было особенно приковано в последние месяцы, так как президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром города. Глава муниципалитета пообещал, что сдаст долгострой до 14 сентября, иначе отправится в отставку.

7 сентября в Facebook он выложил видеообращение с прогулки по мосту.

Кто выиграл это пари? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки. Держался ли я за своё кресло? Никогда. Я готов хоть завтра его оставить, — подчеркнул градоначальник, добавив, что намерен построить в городе аэропорт.

Ремонт Центрального моста через реку Днепр стартовал 9 марта 2017 года. Работы планировалось завершить в декабре того же года.

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.