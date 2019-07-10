https://static.news.ru/photo/6b83f2d0-a305-11e9-aa7e-fa163e074e61_1024.jpg Ярослав Годунок Фото: Ярослав Годунок/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.

Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в Интернете что-то о человеке, который очень много кричит. И вот тут газеты пишут, скажите, это правда или нет? Член «Батькивщины», ранее судимый по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса «Разбой, соединённый с причинением тяжких телесных повреждений» пан Ярослав Николаевич. Это Вы? — поинтересовался Зеленский у Годунка.

После того как тот дал утвердительный ответ, Зеленский попросил политика выйти. Тот снова начал спорить.

Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Тогда на английском — exit! — повысил на него голос президент.

В итоге Годунок ушёл после слов Зеленского «Да иди гуляй уже, господи!».

На встрече с местными органами власти обсуждалась работа Бориспольской больницы. Там возникли проблемы с финансированием из-за неопределённости с административным подчинением учреждения. Зеленский пообещал всех уволить, если чиновники в ближайшее время не договорятся, передаёт « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что президент Украины сделал своим внештатным советником технофутуролога. Речь идёт об Игоре Новикове, который возглавляет киевский филиал частной американской компании «Университет сингулярности».