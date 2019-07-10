Ярослав Годунок Фото: Ярослав Годунок/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.

Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в Интернете что-то о человеке, который очень много кричит. И вот тут газеты пишут, скажите, это правда или нет? Член «Батькивщины», ранее судимый по ч. 3 ст. 142 Уголовного кодекса «Разбой, соединённый с причинением тяжких телесных повреждений» пан Ярослав Николаевич. Это Вы? — поинтересовался Зеленский у Годунка.

После того как тот дал утвердительный ответ, Зеленский попросил политика выйти. Тот снова начал спорить.

Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Тогда на английском — exit! — повысил на него голос президент.

В итоге Годунок ушёл после слов Зеленского «Да иди гуляй уже, господи!».

На встрече с местными органами власти обсуждалась работа Бориспольской больницы. Там возникли проблемы с финансированием из-за неопределённости с административным подчинением учреждения. Зеленский пообещал всех уволить, если чиновники в ближайшее время не договорятся, передаёт «Свободная пресса».

Ранее News.ru писал, что президент Украины сделал своим внештатным советником технофутуролога. Речь идёт об Игоре Новикове, который возглавляет киевский филиал частной американской компании «Университет сингулярности».

News.ru в соцсетях