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Экс-президент Украины Пётр Порошенко увидел в действующем лидере страны Владимире Зеленском угрозу безопасности государства.

По его мнению, пока Зеленский разговаривает по-русски, Украина находится в опасности. Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России. Язык — это фактор...